Собянин сообщил о ликвидации уже 33 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на Москву 18 июня. Были уничтожены еще пять дронов на подлете к столице, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал, на месте уже работают экстренные службы.

По последним данным, над территорией Московского региона было уничтожено уже 33 беспилотника. На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – воздушные гавани полностью закрыты на прием и выпуск авиарейсов.