Собянин: еще шесть направлявшихся к Москве беспилотников уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку еще шести беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что у месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще семь беспилотников, летевших на Москву. Всего 18 июня над столичным регионом было перехвачено 28 вражеских дронов.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.