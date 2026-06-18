Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО ликвидировали еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил градоначальник в своем канале.

Ранее средства ПВО уничтожили еще 15 дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом, всего 18 июня над столичным регионом было сбито 22 беспилотника.

Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – воздушные гавани полностью закрыты на прием и выпуск авиарейсов.