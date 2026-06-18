Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве около 180 вражеских БПЛА. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что работа ПВО продолжается. Очередная атака вражеских дронов на Москву началась в ночь на четверг, 18 июня.

В торговом центре "Садовод" обломки незначительно повредили одно из зданий, никто не пострадал. Часть дронов достигла Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), где экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

В связи с угрозой аэропорт Жуковский полностью закрыт для полетов. В авиагаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково ограничения сняты.