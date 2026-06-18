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18 июня, 07:17

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в Шереметьево

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Отменены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. В свою очередь, службы авиагавани организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Также были открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала.

"В связи с вводимыми временными ограничениями авиакомпании корректируют расписание полетов", – добавили в аэропорту.

Ограничения на полеты вводились в Шереметьево и других столичных аэропортах в ночь на 18 июня на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. По последним данным, всего на подлете к городу было уничтожено 85 дронов.

Утром ограничения также отменили во Внуково. Между тем меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский. Первая авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, вторая – полностью закрыта на прием и отправку самолетов.

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