Собянин сообщил об отражении атаки уже 85 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО ликвидировали еще 43 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.

Таким образом, над территорией столичного региона было сбито уже 85 вражеских дронов. Нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты экстренных служб уже принимают меры к ликвидации последствий.

Кроме того, на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.