Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты вводились в Домодедово и прочих московских аэропортах в ночь на 18 июня на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Согласно последним данным, всего 18 июня на подлете к городу было перехвачено 85 дронов.

Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Тем не менее меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Шереметьево и Жуковский. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть рейсов.