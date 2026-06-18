Ограничения на полеты сняты во Внуково

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации напомнили, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты вводились во Внуково и других столичных аэропортах в ночь на 18 июня на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. По последним данным, всего на подлете к городу было уничтожено 85 дронов.

Между тем ограничения продолжают действовать в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть рейсов.