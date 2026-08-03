Mail Online: в Мексике задержали лидера наркокартеля после убийства блогера в прямом эфире

Фото: depositphotos/merrydolla

В Мексике задержали одного из главарей наркокартеля "Халиско Новое поколение" по подозрению в причастности к убийству 23-летней блогера Валерии Маркес во время прямого эфира. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mail Online.

Как сказано в материале, речь идет о Рамоне Анхеле Альваресе Айяле по прозвищу El R1. По версии следствия, он может быть связан с нападением на девушку, которое произошло в салоне красоты в городе Сапопан в мае 2025 года.

В день убийства Маркес вела прямую трансляцию в TikTok, во время которой в салон ворвался вооруженный неизвестный и застрелил ее.

Как полагают мексиканские власти, причиной убийства могли стать отношения погибшей с сыном одного из участников картеля. Следователи считают, что молодой человек мог быть причастен к организации преступления. При этом он и возможный исполнитель все еще остаются на свободе.

Правоохранители утверждают, что El R1 связан и с другими преступлениями, так как он является одним из наиболее известных участников влиятельной группировки.

Ранее власти Мексики провели операцию по ликвидации главаря крупного картеля Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он был убит в городе Тапалапа штата Халиско.

Также во время перестрелки погибли четверо участников преступной группировки, еще трое были тяжело ранены и скончались в ходе транспортировки в Мехико.

