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18 июня, 07:13

Транспорт

Пассажиров эвакуировали в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Пассажиров эвакуировали в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях", – указано в сообщении.

Уточняется, что до момента снятия ограничений, введенных в аэропорту, граждане не допускаются до прохода из паркингов в терминалы. В Шереметьево действует оперштаб, в котором взаимодействуют руководители оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний.

Информацию о статусе рейса пассажиры могут узнать через онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильное приложение, call-центр, а также чат-бот перевозчика.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Шереметьево и Жуковский. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Это связано с очередной попыткой атаки беспилотников на Москву, которая началась утром в четверг, 18 июня. В настоящее время сбиты 85 дронов.

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