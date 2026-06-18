Ограничения сняты в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Как отмечали в ведомстве, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты объявлялись в столичных авиагаванях на фоне отражения атаки беспилотников. По последним данным, в общей сложности 18 июня в московском регионе было нейтрализовано 137 дронов.

При этом ограничения на полеты продолжают действовать в аэропорту Жуковский. На этом фоне авиакомпания "Аэрофлот" корректирует график вылета и прилета рейсов.

