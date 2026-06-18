Собянин сообщил об уничтожении уже 137 БПЛА, атаковавших Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО уничтожили еще 52 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков дронов уже прибыли сотрудники экстренных служб. Они устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Всего 18 июня на подлете к Москве было уничтожено 137 вражеских беспилотников. На месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты экстренных служб уже принимают меры к ликвидации последствий.

В связи с угрозой БПЛА ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский. Первый аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как второй полностью закрыт на прием и выпуск авиарейсов.