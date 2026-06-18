Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров самолета, севшего в Сочи

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров самолета, который совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – говорится в сообщении прокуратуры.

В авиакомпании Smartavia сообщили, что во время посадки никто не пострадал. Для пассажиров организуют перелет в Архангельск на резервном самолете.

Уточняется, что после взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет осмотрят технические специалисты.

Сотрудники Западного МСУТ СК России также организовали процессуальную проверку по факту аварийной посадки по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершал рейс Сочи – Архангельск. Однако вечером 17 июня рейс подал сигнал бедствия в небе над Черным морем, после чего экипаж начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту Сочи.

Спустя некоторое время борт благополучно приземлился в аэропорту вылета. По данным СМИ, у самолета отказал один из двигателей. Всего на борту находились 125 пассажиров.