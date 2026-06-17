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17 июня, 21:26

Происшествия

Росавиация классифицировала падение самолета в Подмосковье как катастрофу

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Росавиация классифицировала падение частного легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ агентства.

"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ", – подчеркнули в пресс-службе федерального агентства.

В ведомстве добавили, что ключевой целью расследования станет установление причин ЧП и принятие мер по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание на месте крушения ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Разрушений на земле нет, к ликвидации привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.

Легкомоторный самолет упал при заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе вечером 17 июня. В результате случившегося погибли два человека, а самолет загорелся.

Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования. Как сообщили СМИ в оперативных службах, при заходе на посадку самолет сделал маневр и резко спикировал вниз в конце посадочной полосы. На борту в этот момент находились пилот и пассажир – заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Они оба погибли.

По факту крушения проверку также организовала транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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