Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Река

В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. К работам на месте ЧП привлечены 20 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России – 6 человек и 2 единицы техники.

Как уточнили представители оперативных служб в беседе с ТАСС, в результате случившегося погибли два человека. Крушение произошло, когда воздушное судно заходило на посадку.

"При ударе о землю он (самолет. – Прим. ред.) загорелся", – добавил собеседник агентства.

Ранее в Иркутской области произошло крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. ЧП также случилось во время захода самолета на посадку. В тот момент борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Экипаж самолета успел катапультироваться. Причиной аварии мог стать отказ двигателей.