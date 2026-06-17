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17 июня, 20:50

Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Река

В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. К работам на месте ЧП привлечены 20 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России – 6 человек и 2 единицы техники.

Как уточнили представители оперативных служб в беседе с ТАСС, в результате случившегося погибли два человека. Крушение произошло, когда воздушное судно заходило на посадку.

"При ударе о землю он (самолет. – Прим. ред.) загорелся", – добавил собеседник агентства.

Ранее в Иркутской области произошло крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. ЧП также случилось во время захода самолета на посадку. В тот момент борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Экипаж самолета успел катапультироваться. Причиной аварии мог стать отказ двигателей.

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