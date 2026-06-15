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15 июня, 18:31

Происшествия

Причиной аварии Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

Фото: MAX/Baza

Отказ двигателей мог стать причиной аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере MAX.

По его словам, сейчас члены экипажа проходят обследования в больнице.

"По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа – легкой степени тяжести, одного – средне тяжелое. Их жизни ничего не угрожает", – добавил глава области.

О крушении сверхзвукового бомбардировщика стало известно 15 июня. Авиакатастрофа произошла во время захода самолета на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.

Спустя некоторое время экипаж военного самолета был найден местными жителями. По предварительной информации, они успели катапультироваться. На место также выдвинулись оперативные службы.

Сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился в Иркутской области

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