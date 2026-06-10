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10 июня, 13:30

Происшествия

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

Видео: MAX/SHOT

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Аварийная посадка произошла в районе станицы Калининской. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.

В ведомстве отметили, что вместе с Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора по ЮФО проверят, как исполняется законодательство о безопасности полетов. После этого будет рассмотрен вопрос, есть ли необходимость принимать меры реагирования.

Ранее в Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Это произошло недалеко от села Казанбаш Арского района республики. В результате скончался пилот. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта следователи организовали проверку.

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