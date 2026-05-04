04 мая, 22:08

Происшествия

В Бразилии самолет врезался в жилой дом

Фото: 123RF.com/perutskyi

Небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом в бразильском городе Белу-Оризонти штата Минас-Жераис. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на информацию от пожарной службы.

Инцидент произошел днем 4 мая после того, как судно вылетело из аэропорта Пампульи имени Карлоса Друммонд де Андраде. Спустя время пилот связался с диспетчерами воздушной гавани Пампульи и сообщил о трудностях при взлете.

В результате самолет упал на парковку дома. На борту EMB-721C находились пять граждан. Пилот и еще один человек скончались. Помимо этого, трое получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в окрестностях Джубы потерпел крушение пассажирский самолет Cessna авиакомпании CityLink Aviation. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 14 человек, включая пилота и двух граждан Кении.

Согласно предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия. Из-за сильной непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой.

Частный бизнес-джет упал вблизи международного аэропорта в Мексике

