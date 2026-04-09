NBC News: два человека погибли при крушении небольшого самолета в США

В американском штате Аризона разбился небольшой самолет. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошел в аэропорту населенного пункта Марана. Воздушное судно марки Piper PA-32 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвалось. В результате два человека, которые находились на борту самолета, погибли.

В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.

Ранее два человека погибли, еще трое получили ранения в результате крушения гражданского вертолета в провинции Рисаль на Филиппинах. По данным СМИ, вертолет Bell 505 следовал из Манилы в провинцию Кесон. Однако он совершил вынужденную посадку.

По данным СМИ, один из раненых находился в критическом состоянии. При этом один из погибших был иностранцем. Пилот тяжело ранен, он был в сознании, но дезориентирован.

