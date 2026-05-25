Песков: РФ и Армения являются друзьями и остаются в диалоге

Россия и Армения остаются друзьями и продолжают поддерживать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает "Газета.ру".

Представитель Кремля отметил, что страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Кроме того, в Армении есть политические силы, поддерживающие российский вектор развития и нацеленные на сближение с Москвой. Данный подход импонирует Кремлю, поэтому российская сторона остается в диалоге с "армянскими друзьями" и планирует его продолжать.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите госсекретаря США Марко Рубио в Ереван и возможных антироссийских заявлениях армянской стороны во время встречи с ним, Песков отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивали, что не будут прибегать к подобной риторике.

Пашинян в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркивал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, однако развивает отношения и в других векторах своей внешней политики. Он также отмечал, что в какой-то момент нужно будет принимать решение о дальнейшей интеграции, и оно будет приниматься армянским народом в ходе референдума, напомнил Песков.

Однако если страна вступит в Евросоюз, то это приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией.

"Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участия. Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС", – добавил представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией и это необходимо "прямо признать". Он объяснил, что армянскому премьеру кажется выгодным, "протискиваясь между струйками разнообразных политических течений", зарабатывать себе "дутый авторитет" на Западе, рискуя при этом связями с Россией.

