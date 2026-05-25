10:38

Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией и это необходимо "прямо признать". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, Пашиняну кажется выгодным, "протискиваясь между струйками разнообразных политических течений", зарабатывать себе "дутый авторитет" на Западе, рискуя при этом связями с Россией.

Ранее Медведев указывал на то, что Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Вместе с тем политик поделился мнением, что население республики может отвергнуть Пашиняна в случае перехода на европейские цены на газ.

Пашинян, в свою очередь, отмечал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он подчеркнул, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и добавил, что Армения относится к России очень тепло.

