Yahoo News: пассажирский самолет в США экстренно сел из-за возгорания двигателя

Пассажирский борт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в американском Лос-Анджелесе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Yahoo News.

Самолет направлялся в аэропорт Ньюарк, однако был вынужден вернуться из-за возможного возгорания двигателя.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) и United Airlines, проблемы были связаны с левым двигателем. Пассажиры эвакуировались из самолета по трапам и воздушным лестницам.

Авиакомпания заявила, что организовала доставку своих клиентов другим самолетом. FAA проводит расследование инцидента.

Ранее самолет радиологического контроля ВВС США подал аварийный сигнал после выполнения задач над воздушным пространством Норвегии. Борт предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, которые вызваны испытаниями ядерного оружия.

Он вылетел из авиабазы ВВС Великобритании в Милденхолле. Всего самолет провел в воздухе около пяти часов.