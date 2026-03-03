Форма поиска по сайту

03 марта, 10:49

Politico: в Евросоюзе признали свою неготовность к конфликту на Ближнем Востоке

В Евросоюзе признали неготовность к конфликту на Ближнем Востоке – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

В Евросоюзе признали свою неготовность к ближневосточному конфликту, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Издание, ссылаясь на источники, отметило, что, в отличие от США и Израиля, у ЕС не было планов.

"Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны", – поделился собеседник.

Также СМИ подчеркнуло, что у ЕС недостаточно рычагов влияния в регионе.

Израиль и США начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Затем последний атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США безответственным шагом и неспровоцированным актом вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права. Он подчеркнул, что Тель-Авив и Вашингтон применили силу в разгар переговоров по иранской ядерной программе.

Эксперт ответил на вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

