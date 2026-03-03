Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:43

Политика

Зеленский указал на возможный срыв поставок оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Украина может столкнуться со сложностями в получении ракет и оружия из США на фоне операции против Ирана. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с Corriere della Sera, сообщает телеканал "360".

По словам лидера Украины, оружие может понадобиться самим американцам и их союзникам на Ближнем Востоке.

При этом ранее Зеленский рассказывал, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. Однако, с его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и США. Также глава киевского режима призывал партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Соединенные Штаты и Израиль начали совместную атаку на Иран 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

Как утверждает американский лидер Дональд Трамп, операцию против Ирана планировалось проводить в течение 4–5 недель, однако у США есть потенциал для увеличения этого срока. Он также заявил, что Штаты обладают внушительным арсеналом вооружения, благодаря чему способны вести войны "вечно".

Эксперт заявил, что для США конфликт с Ираном пошел по незапланированному сценарию

Читайте также


Сюжеты: Спецоперация на Украине , Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика