Зеленский указал на возможный срыв поставок оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Украина может столкнуться со сложностями в получении ракет и оружия из США на фоне операции против Ирана. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с Corriere della Sera, сообщает телеканал "360".

По словам лидера Украины, оружие может понадобиться самим американцам и их союзникам на Ближнем Востоке.

При этом ранее Зеленский рассказывал, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. Однако, с его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и США. Также глава киевского режима призывал партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Соединенные Штаты и Израиль начали совместную атаку на Иран 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

Как утверждает американский лидер Дональд Трамп, операцию против Ирана планировалось проводить в течение 4–5 недель, однако у США есть потенциал для увеличения этого срока. Он также заявил, что Штаты обладают внушительным арсеналом вооружения, благодаря чему способны вести войны "вечно".

