03 марта, 12:33

Политика

В Госдуме не поддержали введение Юрьева дня для увольнений

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Идея ограничить сотрудникам в России право на увольнение противоречит трудовому законодательству. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов предложил вернуть Юрьев день как единственный срок для увольнения с работы. По его словам, в настоящее время люди "скачут как блохи по работам". Поэтому следует вернуть правило, чтобы человек смог уволиться только в один день в году.

"Оно (предложение. – Прим. ред.) напоминает времена крепостного права, поэтому серьезно это воспринимать не стоит. Надо ориентироваться на нормы трудового законодательства", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в России любой работник имеет право трудоустроиться и уволиться, это четко прописано в Трудовом кодексе.

Все изменения социально-трудовых отношений проходят через трехстороннюю комиссию, в которой присутствуют работодатели, профсоюзная и правительственная сторона. Благодаря этому соблюдается баланс в трудовых отношениях, подчеркнул парламентарий.

До этого профессор МГЮА имени Кутафина Ирина Шестерякова предупредила, что педагогов, прокурорских работников и судей могут уволить за мат на работе. При этом привлечь к дисциплинарной ответственности за нецензурные выражения можно любого работника, если это предусмотрено локальными нормативными актами и трудовым договором.

