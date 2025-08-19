Юрист Колодяжная: работодатель может ограничить фото- и видеосъемку на работе

Фото: 123RF/splitov27

Фотографии сотрудника, на которые попадает внутренняя информация компании, могут стать причиной увольнения. Об этом Агентству "Москва" рассказала юрист Анастасия Колодяжная.

В таких делах суд часто встает на сторону работодателя, особенно если сотрудник использует информацию в личных целях. Например, когда на основе данных компании он создает свой бизнес после увольнения, сказала Колодяжная

Работодатель имеет право запретить фото- и видеосъемку, а также использование социальных сетей на рабочем месте. Для этого нужно указать требования в локальных нормативных актах, с которыми сотрудник должен быть ознакомлен под подпись. Такие запреты позволяют охранять коммерческую и служебную тайны, а также персональные данные других сотрудников, заявила юрист.

Локальными нормативными актами работодатель вправе запретить пересылку информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну, с корпоративной почты на личные ресурсы. Также запрет может распространяться на фиксацию экрана компьютера и передачу этих фотографий, рассказала Колодяжная.

По словам Колодяжной, если работник нарушил правила, наниматель может сделать ему замечание или выговор. Увольнение грозит в двух случаях: если сотрудник раскрыл охраняемую законом тайну или если у него уже есть дисциплинарное взыскание.

