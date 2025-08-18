Эксперт Яковлева: сотрудника могут уволить за посещение школьной линейки 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работодатель не обязан отпускать сотрудников на школьную линейку к детям, так как 1 сентября является рабочим непраздничным днем. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, День знаний важен для родителей, но по закону он регулируется режимом труда.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Если сотрудник самовольно уйдет на школьную линейку к ребенку и его не будет на рабочем месте более четырех часов, это станет основанием для увольнения. Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора.

Правда, в этом случае работодатель должен провести служебное расследование, чтобы понять, была ли у работника уважительная причина. В некоторых случаях таковой все-таки могут признать поход на линейку. Например, если сотрудник оказался единственным, у кого выдалась возможность сопроводить ученика начальных классов в школу, а отсутствие на рабочем месте не привело к негативным последствиям для организации, пояснила эксперт.

Чтобы законно уйти с ребенком на праздничную линейку, эксперт посоветовала заранее написать заявление на отпуск 1 сентября за свой счет.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Правда, работодатель может его и не подписать, так как этот вопрос он вправе решать самостоятельно. Исключение составляют особые категории сотрудников, которые могут уходить в такой отпуск на срок до 14 календарных дней в году без согласования с руководством.

Это, например, работающие инвалиды и пенсионеры, родители и супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, пояснила юрист.

"Кроме этого, если в компании есть коллективный договор, в нем может быть прописано, что в таком отпуске нельзя отказать работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет либо ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а также одинокой матери или отцу, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет", – отметила Яковлева.

