Эксперт Коломацкая посоветовала не надевать коктейльные платья на 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Спортивную одежду и наряды с вырезом не стоит надевать на торжественную линейку в честь 1 сентября. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, если в школе существует дресс-код, требующий носить форму определенной цветовой гаммы, стиля и кроя, очень важно, чтобы ребенок соблюдал его вне зависимости от того, в какой класс он идет.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Это необходимо для формирования понимания о том, что есть деловой дресс-код и он позволяет проявить уважение к школе, учителям, одноклассникам. А в будущем – и к организации, в которой человек будет работать.

В свою очередь, и родители должны одеться на линейку так, чтобы быть для детей примером, отметила эксперт.

"То есть ориентироваться нужно на официально-деловой стиль, который поможет подчеркнуть торжественность мероприятия. Можно надеть костюм, платье с жакетом, брюки с рубашкой", – сказала Коломацкая.

По мнению специалиста, идеально, если женщины выберут юбки или платья, длина которых на ладонь выше или ниже колена – как в классическом деловом дресс-коде.

"А вот от коктейльных платьев с декольте, разрезами, вырезами на спине лучше отказаться. Все же это не вечернее мероприятие, и лучше поддержать деловую стилистику", – подчеркнула специалист.

Помимо этого, неуместно приходить на торжественную линейку в спортивной одежде и кроссовках, заключила Коломацкая.

Ранее эксперт посоветовала не дарить учителям презенты дороже 3 тысяч рублей. Она напомнила, что в соответствии с Гражданским кодексом сотрудники образовательных организаций не могут принимать подарки дороже этой суммы, иначе это можно расценить как взятку.

