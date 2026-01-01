Форма поиска по сайту

01 января, 15:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области. Он написал об этом в своем канале в МАХ.

Мэр пожелал сил пережить эту трагедию, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что нападение ВСУ на мирных жителей в Хорлах стало очередным чудовищным преступлением киевского режима.

"Москва готова оказать всю необходимую помощь", – добавил Собянин.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом на это станет беспощадное возмездие. По его словам, оно должно затронуть и непосредственных исполнителей, и их командиров.

мэр Москвыпроисшествия

