Захарова: в гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры "ублюдков в Киеве"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В гибели людей после атаки в Херсонской области виновны те, кто спонсирует "террористических ублюдков" на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем", – написала дипломат.

Она также подчеркнула, что миллиарды налогоплательщиков Запада потрачены на убийство херсонских местных жителей. По ее словам, президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты об этом с "круассанами и яйцами пашот".

"<...> сколько новогодних подарков куплено на них для убийства мирных жителей, как они соучаствовали в уничтожении детей", – заключила Захарова.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

