22 февраля, 13:38

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в Подмосковье, в котором погибли 5 человек

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о пожаре в подмосковном Воскресенске, в результате которого погибли четыре ребенка и их бабушка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах случившегося. Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел в ДНТ "Славный" в селе Константиново. По предварительным данным, пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет находились в деревянном доме вместе со своей 61-летней бабушкой. Во время пожара старший мальчик смог выпрыгнуть из окна второго этажа и спастись. Все остальные погибли.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла.

