Собянин: отражена атака еще шести беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще шести беспилотников, двигающихся в сторону Москвы, вечером 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Как он уточнил, на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.

Всего в настоящее время уничтожено 18 дронов. На месте их обломков также работают экстренные службы.

