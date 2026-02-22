22 февраля, 18:34Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще шести беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще шести беспилотников, двигающихся в сторону Москвы, вечером 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Как он уточнил, на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.
Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.
Всего в настоящее время уничтожено 18 дронов. На месте их обломков также работают экстренные службы.