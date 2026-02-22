Собянин сообщил об уничтожении 25-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны России в воскресенье, 22 февраля, сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр столицы подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Всего, по последним данным, было сбито 25 БПЛА за сутки.

Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, после чего российские силы ПВО сбили еще один.

Далее атака продолжилась. На месте падения обломков остальных БПЛА также работают экстренные службы.

На фоне этого в столичных аэропортах вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании предупреждали об отмене, переносе и объединении рейсов.