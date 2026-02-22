Авиакомпании РФ вывезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров

Фото: 123RF.соm/tverdohlib

Авиакомпании России завершили вывозные рейсы с Кубы, перевезя почти 4,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 17:27 по московскому времени в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", – говорится в сообщении.

Кроме того, вывозные рейсы выполняла авиакомпания Nordwind. Перевозчики совершили девять рейсов из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву.

Ведомство подчеркнуло, что возможность возобновления полетов будут обсуждать после нормализации ситуации с поставками авиакеросина.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны Кубы. Также он подписал указ о пошлинах против стран, поставляющих нефть республике.

Такое решение привело к энергокризису на Кубе. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В связи с этим авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли коррективы в программу полетов в авиагавани островного государства. В свою очередь, в РСТ заявили, что россиянам, которые уже купили путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха.