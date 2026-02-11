Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:37

Туризм
РСТ: купившим туры на Кубу россиянам предложат альтернативные направления

Фото: ТАСС/Zuma/Benoit Doppagne

Организованным туристам, купившим путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха из-за изменения расписания авиарейсов в республику. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В частности, льгота распространится на путешественников, имеющих туры на Кубу с вылетами в феврале, марте и позже. Им в том числе предложат перенести даты поездок или вернуть средства в соответствии с договором. В настоящее время, согласно предварительным оценкам, в островном государстве находятся около 4 тысяч граждан России.

"Туристам рекомендуется поддерживать связь со своим турагентом, туроператором и авиакомпанией для получения актуальной информации и оперативного решения возникающих вопросов", – заключили в РСТ.

В январе американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны Кубы. Кроме того, он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против стран, поставляющих нефть республике.

Это решение привело к энергокризису на Кубе. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

На фоне этого авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли вынужденные коррективы в программу полетов в авиагавани островного государства. В частности, в ближайшие дни "Россия" выполнит несколько рейсов с загрузкой только в обратном направлении – из Гаваны и Варадеро в Москву – для обеспечения вывоза российских туристов. После этого полетная программа авиакомпании с островом будет приостановлена до изменения ситуации.

Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

