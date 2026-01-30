Форма поиска по сайту

Трамп подписал указ о пошлинах против поставщиков нефти на Кубу

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Пошлины будут вводиться в отношении импортируемых в США товаров. Размер тарифов пока не определен. В качестве обоснования меры указывается в том числе сотрудничество между Кубой и Россией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущее правительство Венесуэлы пообещало полностью прекратить поставки нефти для Кубы. При этом американская сторона будет продолжать внимательно следить за действиями временных властей Венесуэлы.

Между тем власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления и империалистических угроз со стороны США.

