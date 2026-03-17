17 марта, 19:52Технологии
Работа "Яндекс.Телемоста" восстановлена после сбоя
Работа платформы "Яндекс.Телемост" восстановлена после технического сбоя, сообщила пресс-служба "Яндекс 360".
В компании заявили, что неполадка устранена. В настоящее время сервис функционирует штатно.
О сбоях в работе сервиса стало известно 17 марта. За час о проблемах сообщили 1 209 пользователей. Одни жаловались на невозможность открыть сайт, а другие – на отсутствие возможности подключиться к звонку.
Больше всего сообщений о сбое было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ульяновской областях, Республике Адыгее.
Также проблемы наблюдались в работе соцсети "ВКонтакте". Пользователи указывали на невозможность отправлять сообщения, также не загружались фотографии. При этом в пресс-службе сервиса подчеркивали, что все работает штатно.