25 марта, 18:51

Врач Осипов: грязный кондиционер грозит грибковым поражением легких

Дышать полной грудью? Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону

После зимы климатическую технику необходимо правильно подготовить к новому сезону, предупредили эксперты. Как это сделать и чем могут быть опасны загрязненные кондиционеры, разбиралась Москва 24.

Не стоит ждать жару

Фото: 123RF.com/kwangmoo

Механизм действий по подготовке к сезону одинаков как для сплит-системы, так и для обычного кондиционера. Об этом Москве 24 рассказал специалист по обслуживанию климатической техники Владислав Баннов.

В техническом плане разница между ними в том, что у сплит-системы может быть несколько внутренних блоков для охлаждения, размещенных в разных частях квартиры, а у кондиционера он подразумевается один.

Перед первым включением после зимы необходимо обязательно вызвать мастера, который проведет глубокую чистку. В устройстве скапливаются влага и пыль, что создает идеальную среду для размножения микробов, грибков и плесени, способных вызывать легочные заболевания. Необходимые мероприятия включают мойку внутреннего блока парогенератором для обеззараживания и обработку химией, а также чистку наружного блока с помощью специальной техники.
Владислав Баннов
специалист по обслуживанию климатической техники

Эксперт уточнил, что вызывать специалиста лучше с того момента, когда на улице установилась плюсовая погода: в этот период еще нет ажиотажа и можно договориться с мастером на удобное время.

Баннов также пояснил, что если устройство используется только на охлаждение и зимой не включается, профилактическую чистку стоит проводить раз в год в конце марта или начале апреля. Если же прибор работает и зимой, рекомендуется проводить вторую чистку в сентябре-октябре.

"Обслуживание в полном объеме в среднем по Москве стоит около 5 500 рублей. Вызов альпиниста, если внешний блок находится в труднодоступном месте, – от 15 000 рублей в зависимости от этажа и сложности, но в большинстве квартир мастер может добраться до внешнего блока через окно без специального снаряжения", – рассказал специалист.

Эксперт отметил, что самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры. Они представляют собой сетки, которые можно снять и промыть обычной водой без использования моющих средств. Для этого нужно открыть внутренний блок: производители обычно предусматривают легкий доступ.

Если фильтр хорошо высушен, устройство можно включать сразу. Если же установить влажный, то стоит подождать 2–3 часа. Частота мытья фильтров определяется индивидуально в зависимости от степени загрязнения в конкретном месте. Иногда такую процедуру требуется проводить раз в неделю, а иногда раз в три.
Владислав Баннов
специалист по обслуживанию климатической техники

А вот фреон, по мнению специалиста, менять каждый сезон не нужно: о необходимости сигнализирует либо ухудшение охлаждения, либо обледенение прибора. Для профилактики стоит делать замену раз в 3–5 лет.

Стоимость заправки зависит от объема. На домашнем устройстве обычно требуется 600–700 граммов фреона. Цены у разных поставщиков варьируются от 500 рублей за 100 граммов, а комплексная работа (слив старого фреона, вакуумирование системы и заправка нового по весам) может обойтись примерно в 7 000 рублей, заключил Баннов.

Опасно для здоровья

Фото: 123RF.com/sruilk

В свою очередь, заслуженный врач России Андрей Осипов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что несвоевременная чистка кондиционера может стать серьезным источником опасности для здоровья. Особую угрозу представляют бактерии, скапливающиеся в фильтрующих элементах.

Они могут вызвать, например, так называемую болезнь легионеров (легионеллез) – острое инфекционное заболевание, которое поражает нижние дыхательные пути. Оно характеризуется фебрильной лихорадкой (высокая температура, которая держится дольше 3–4 дней и плохо сбивается жаропонижающими), сухим кашлем, который появляется на 2–3 день и затем может становиться влажным, а также одышкой и болью в грудной клетке.
Андрей Осипов
врач-педиатр, заслуженный врач России

По словам специалиста, возможно также и грибковое поражение легких, которое схоже по симптомам с легионеллезом. Для него характерны кашель, часто с мокротой, одышка, лихорадка, слабость, боль в груди, потеря аппетита и головная боль.

"Чтобы поставить точный диагноз, необходимо сделать рентген и провести лабораторные исследования. Эти заболевания протекают крайне тяжело, особенно у пожилых, пациентов со сниженным иммунитетом и тех, у кого есть хронические заболевания: бронхоэктатическая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких", – отметил он.

Осипов подчеркнул, что при неправильном использовании кондиционера существует и риск переохлаждения: когда пользователи устанавливают слишком низкую температуру, возникает резкая смена температурного режима, что приводит к спазму сосудов.

"Это опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, так как спазм может привести к нарушениям кровообращения вплоть до инсульта.​​​​​​​ Кроме того, сухой холодный воздух вызывает изменения кожных покровов, аллергические реакции, а спазм сосудов – головные боли", – уточнил эксперт.

Для защиты семьи врач рекомендовал соблюдать несколько простых мер. Во-первых, своевременно чистить домашние и автомобильные кондиционеры – минимум раз в год, когда начинается сезон использования. Во-вторых, поддерживать комфортную температуру в помещении: нормальной считается 22–24 градуса. Плюс не следует направлять поток холодного воздуха на кровать.

