Врач Осипов: грязный кондиционер грозит грибковым поражением легких

После зимы климатическую технику необходимо правильно подготовить к новому сезону, предупредили эксперты. Как это сделать и чем могут быть опасны загрязненные кондиционеры, разбиралась Москва 24.

Не стоит ждать жару

Механизм действий по подготовке к сезону одинаков как для сплит-системы, так и для обычного кондиционера. Об этом Москве 24 рассказал специалист по обслуживанию климатической техники Владислав Баннов.

В техническом плане разница между ними в том, что у сплит-системы может быть несколько внутренних блоков для охлаждения, размещенных в разных частях квартиры, а у кондиционера он подразумевается один.





Владислав Баннов специалист по обслуживанию климатической техники Перед первым включением после зимы необходимо обязательно вызвать мастера, который проведет глубокую чистку. В устройстве скапливаются влага и пыль, что создает идеальную среду для размножения микробов, грибков и плесени, способных вызывать легочные заболевания. Необходимые мероприятия включают мойку внутреннего блока парогенератором для обеззараживания и обработку химией, а также чистку наружного блока с помощью специальной техники.

Эксперт уточнил, что вызывать специалиста лучше с того момента, когда на улице установилась плюсовая погода: в этот период еще нет ажиотажа и можно договориться с мастером на удобное время.

Баннов также пояснил, что если устройство используется только на охлаждение и зимой не включается, профилактическую чистку стоит проводить раз в год в конце марта или начале апреля. Если же прибор работает и зимой, рекомендуется проводить вторую чистку в сентябре-октябре.

"Обслуживание в полном объеме в среднем по Москве стоит около 5 500 рублей. Вызов альпиниста, если внешний блок находится в труднодоступном месте, – от 15 000 рублей в зависимости от этажа и сложности, но в большинстве квартир мастер может добраться до внешнего блока через окно без специального снаряжения", – рассказал специалист.

Эксперт отметил, что самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры. Они представляют собой сетки, которые можно снять и промыть обычной водой без использования моющих средств. Для этого нужно открыть внутренний блок: производители обычно предусматривают легкий доступ.



Владислав Баннов специалист по обслуживанию климатической техники Если фильтр хорошо высушен, устройство можно включать сразу. Если же установить влажный, то стоит подождать 2–3 часа. Частота мытья фильтров определяется индивидуально в зависимости от степени загрязнения в конкретном месте. Иногда такую процедуру требуется проводить раз в неделю, а иногда раз в три.

А вот фреон, по мнению специалиста, менять каждый сезон не нужно: о необходимости сигнализирует либо ухудшение охлаждения, либо обледенение прибора. Для профилактики стоит делать замену раз в 3–5 лет.

Стоимость заправки зависит от объема. На домашнем устройстве обычно требуется 600–700 граммов фреона. Цены у разных поставщиков варьируются от 500 рублей за 100 граммов, а комплексная работа (слив старого фреона, вакуумирование системы и заправка нового по весам) может обойтись примерно в 7 000 рублей, заключил Баннов.

Опасно для здоровья

В свою очередь, заслуженный врач России Андрей Осипов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что несвоевременная чистка кондиционера может стать серьезным источником опасности для здоровья. Особую угрозу представляют бактерии, скапливающиеся в фильтрующих элементах.





Андрей Осипов врач-педиатр, заслуженный врач России Они могут вызвать, например, так называемую болезнь легионеров (легионеллез) – острое инфекционное заболевание, которое поражает нижние дыхательные пути. Оно характеризуется фебрильной лихорадкой (высокая температура, которая держится дольше 3–4 дней и плохо сбивается жаропонижающими), сухим кашлем, который появляется на 2–3 день и затем может становиться влажным, а также одышкой и болью в грудной клетке.

По словам специалиста, возможно также и грибковое поражение легких, которое схоже по симптомам с легионеллезом. Для него характерны кашель, часто с мокротой, одышка, лихорадка, слабость, боль в груди, потеря аппетита и головная боль.

"Чтобы поставить точный диагноз, необходимо сделать рентген и провести лабораторные исследования. Эти заболевания протекают крайне тяжело, особенно у пожилых, пациентов со сниженным иммунитетом и тех, у кого есть хронические заболевания: бронхоэктатическая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких", – отметил он.

Осипов подчеркнул, что при неправильном использовании кондиционера существует и риск переохлаждения: когда пользователи устанавливают слишком низкую температуру, возникает резкая смена температурного режима, что приводит к спазму сосудов.

"Это опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, так как спазм может привести к нарушениям кровообращения вплоть до инсульта.​​​​​​​ Кроме того, сухой холодный воздух вызывает изменения кожных покровов, аллергические реакции, а спазм сосудов – головные боли", – уточнил эксперт.

Для защиты семьи врач рекомендовал соблюдать несколько простых мер. Во-первых, своевременно чистить домашние и автомобильные кондиционеры – минимум раз в год, когда начинается сезон использования. Во-вторых, поддерживать комфортную температуру в помещении: нормальной считается 22–24 градуса. Плюс не следует направлять поток холодного воздуха на кровать.