Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере от Шона Стрикленда

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, который представляет ОАЭ, впервые в карьере проиграл и не смог защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Бой между Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом, который ранее являлся обладателем пояса, состоялся в американском городе Ньюарк в рамках турнира UFC 328.

В результате по итогам пяти раундов судьи раздельным решением признали победителем Стриклэнда. Теперь на счету россиянина 15 побед в 16 поединках, а в активе американца – 31 победа и 7 поражений в профессиональных ММА.

Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Александр Волков появился в октагоне турнира UFC 328 в Ньюарке с триколором под "Катюшу". Уже в первом раунде боя против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты трибуны начали скандировать фамилию россиянина.

37-летний Волков находится на втором месте в рейтинге тяжеловесов UFC. За карьеру он одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. Его оппонент, 34-летний Кортес-Акоста, замыкает топ-5 дивизиона с рекордом 17-2.

