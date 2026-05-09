09 мая, 23:17

Политика
Путин: предложения РФ по вывозу иранского обогащенного урана остаются "на столе"

Фото: ТАСС/POOL/Гавриил Григоров

Предложения России касательно вывоза иранского обогащенного урана "лежат на столе", Москва по-прежнему считает их весьма приемлемыми, заявил Владимир Путин.

"И мне кажется, что это хорошее предложение: если все с этим согласятся, Иран может быть уверен полностью, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома. А к другим ядерным программам – к оружейным программам – Иран и не стремится", – сказал Путин.

Он отметил, что Россия предлагала помощь в решении вопросов по иранскому мирному атому, но затем США и Иран ужесточили свои позиции, и переговоры зашли в тупик.

По словам президента, еще в 2015 году Москва выступила с инициативой по вывозу обогащенного урана из Ирана, что помогло заключить важное соглашение, и Россия готова повторить этот опыт. Однако позже Вашингтон потребовал вывоза только на американскую территорию, а Тегеран настоял на создании совместного предприятия внутри Ирана. В результате, как отметил Путин, ситуация по этому направлению оказалась в тупике.

Комментируя конфликт вокруг Ирана, президент выразил уверенность в том, что его можно прекратить как можно быстрее, а также назвал его очень сложным. Кроме того, он указал, что данный конфликт ставит в сложное положение Москву из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.

Вместе с этим Путин заявил, что сожалеет о гибели секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, и считает, что с ним можно было вести диалог.

По мнению российского лидера, договоренности должны быть достигнуты в интересах всех стран Ближневосточного региона. Он считает, что в продолжении конфликта уже заинтересованных нет, а в случае его обострения "пострадавшими будут все".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем американский лидер Дональд Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Спустя время президент Штатов Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

