Собянин рассказал, как Москва заботится о ветеранах Великой Отечественной войны

В столице живут почти 10 тысяч ветеранов – участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них – наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе", – подчеркнул мэр.

В частности, ветеранам помогают социальные работники. Для этого работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Специалисты проводят с ветеранами по 8–10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни.

Кроме того, можно воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением или стать участником программы "Санаторий на дому". В пансионате "Никольский парк" ветераны могут пройти реабилитацию по индивидуальной программе.

"Забота проявляется и в сохранении исторической памяти. В Музее Победы продолжает пополняться народная экспозиция "Лица Победы" – жители города могут найти там портреты близких или прислать свои истории", – заключил мэр.

Собянин ранее поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что после войны выросло уже несколько поколений граждан и уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу.

Мэр также добавил, что все люди гордятся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом, и поблагодарил ветеранов за их подвиг.