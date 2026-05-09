Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

09 мая, 14:49

Политика

Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Его слова передает ТАСС.

При этом, как заявляет Ушаков, о новых раундах встреч пока нет договоренностей. Он предположил, что переговоры возобновятся, но точные сроки не озвучиваются.

По словам помощника президента РФ, Украина знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров стал успешным. Он также назвал "цирком и клоунадой" указ украинского лидера Владимира Зеленского, благодаря которому он "разрешил" провести парад Победы в Москве.

Кроме того, Ушаков обратил внимание, что контакты США и России активизировались на фоне угроз Украины и предупреждения российской стороны об ответе в случае их реализации. В результате было согласовано перемирие в период с 9 по 11 мая. По его словам, новых договоренностей по этому вопросу не было достигнуто.

Говоря о реакции иностранных лидеров на угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая, дипломат отметил, что их реакцию все видели.

"Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю", – заявил помощник президента РФ.

Он уточнил, что ударов по Красной площади не было, поэтому не наносился и массированный ракетный удар по Киеву.

Перемирие в зоне спецоперации по приказу Владимира Путина началось с 00:00 8 мая. Оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Москва ответила согласием на предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который прошел29 апреля.

