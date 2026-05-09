Свыше 100 рейсов выполнено в аэропорты юга России и из них 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 100 рейсов выполнено из аэропортов юга России и в них с начала суток 9 мая. Об этом сообщает Минтранс РФ.

В министерстве уточнили, что на них перевезли более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить между южными аэропортами и другими городами 347 рейсов – 178 на вылет и 169 на прилет.

Сейчас ситуация в аэропортах ростовской зоны организации воздушного движения штатная, продолжается работа по настройке оборудования для выполнения полетов. Пассажирам также в полном объеме предоставляются необходимые услуги.

Решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России было принято в пятницу, 8 мая. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа.

Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.