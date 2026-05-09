Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

09 мая, 14:02

Политика

Более 8,9 тыс нарушений режима прекращения огня зафиксировано в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня во время перемирия в зоне СВО свыше 8 970 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, с 00:00 8 мая украинские военные 1 173 раз обстреляли из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков позиции российских войск. Также они нанесли 7 151 ударов с использованием БПЛА. Помимо этого, ВСУ 12 раз атаковали позиции российских подразделений.

Кроме того, украинские военные продолжили наносить удары дронами и артиллерией по гражданским объектам в 18 регионах РФ, в том числе в Крыму, Адыгее, Чечне, в Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.

В свою очередь, в ведомстве отметили, что по приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина все группировки российских войск строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях.

Однако российские военные в связи с нарушением Украиной перемирия были вынуждены зеркально реагировать. В частности, они наносили удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов ВСУ. Также они поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

Перемирие в зоне СВО по приказу Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Российская сторона согласилась на эти условия. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля.

