06 мая, 15:07

Трамп заявил, что завершит войну против Ирана, когда Тегеран согласится на условия США

Чтобы США завершили операцию "Эпическая ярость", политическое руководство Ирана должно согласиться со всеми условиями американской стороны. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

"Если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, что, возможно, является большим допущением, то и без того легендарная "Эпическая ярость" закончится, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран", – написал глава Белого дома.

При этом если Тегеран откажется от условий Вашингтона, то бомбардировки Исламской Республики возобновятся с большей силой, предупредил Трамп.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки с американской стороной, которая продолжит оказывать давление на Иран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а потом Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

