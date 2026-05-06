Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:00

Политика

Щукин отправил правительство Дагестана в отставку

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщается в официальном документе.

При этом члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства.

На пост врио председателя кабмина Дагестана назначен Магомед Рамазанов, который ранее находился на должности заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

О назначении Щукина, занимавшего должность главы Верховного суда Дагестана, на пост врио главы региона стало известно 4 мая. Отставка ранее действовавшего губернатора Сергея Меликова произошла на фоне сложной паводковой ситуации в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за обильных осадков.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети еще в начале апреля. Позже Путин объявил о завершении его работы на посту главы республики. Выборы официального главы Дагестана состоятся в сентябре 2026 года. Кандидатов представит президент России.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика