Щукин отправил правительство Дагестана в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщается в официальном документе.

При этом члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства.

На пост врио председателя кабмина Дагестана назначен Магомед Рамазанов, который ранее находился на должности заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

О назначении Щукина, занимавшего должность главы Верховного суда Дагестана, на пост врио главы региона стало известно 4 мая. Отставка ранее действовавшего губернатора Сергея Меликова произошла на фоне сложной паводковой ситуации в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за обильных осадков.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети еще в начале апреля. Позже Путин объявил о завершении его работы на посту главы республики. Выборы официального главы Дагестана состоятся в сентябре 2026 года. Кандидатов представит президент России.