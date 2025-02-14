Мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку

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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников подал заявление об отставке. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Сегодня я подал депутатам Совета города заявление об отставке с должности главы города Воркуты. Я продолжу служить нашей Родине за пределами Республики Коми, но при этом остаюсь на связи и готов помогать каждому из вас даже после предстоящего отъезда из Воркуты", – написал Шапошников.

По его словам, за три года работы руководителем города в Воркуте удалось обновить всю сеть уличного дорожного освещения, благоустроить десятки дворовых территорий, кардинально обновить и модернизировать некоторые школы и детсады. Вместе с тем он признал, что у его администрации не получилось решить "глобальные" для Воркуты вопросы – начать газификацию предприятий и крупных учреждений, а также работу по реконструкции Усинского водовода.

Ранее досрочно прекратил полномочия главы городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он перешел на новую работу. Временной исполняющей обязанности главы Химок назначена Елена Землякова, которая раньше была первым замминистра министерства экономики и финансов Подмосковья.

Между тем покинул свой пост временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Его функционал будет выполнять врио замглавы региона по строительству Владимир Базаров.