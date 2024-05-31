Губернатор Самарской области Азаров объявил об отставке

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение уйти со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В своем видеообращении Азаров поблагодарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и внимание к региону. Также он заявил, что все ключевые цели, которые стояли перед регионом последние шесть лет, были выполнены.

"Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе! Благодарю каждого жителя, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу", – добавил Азаров.

В конце своего видеообращения он пообещал, что продолжит и дальше делать все для развития и процветания региона.

Ранее Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Этим же документом президент РФ принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой. Она сложила с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

До этого президент РФ назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области, Илью Середюка врио губернатора Кемеровской области (Кузбасса), а также Алексея Смирнова – временно исполняющим обязанности главы Курской области.

