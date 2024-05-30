Путин назначил мэра Тюмени Кухарука врио губернатора ХМАО

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Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Этим же документом президент РФ принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой. Она сложила с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

Путин предложил Кухаруку возглавить ХМАО, так как он родился в Ханты-Мансийском автономном округе и всю жизнь проработал в Тюмени. Кроме того, глава государства подчеркнул, что люди дважды оказывали Кухаруку доверие на выборах мэра города.

Ранее российский лидер назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области, Илью Середюка врио губернатора Кемеровской области (Кузбасса), а также Алексея Смирнова – временно исполняющим обязанности главы Курской области.

