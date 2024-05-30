Наталья Комарова покинула пост губернатора Югры

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Наталья Комарова ушла с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Приняла такое решение, перехожу на другую работу", – заявила Комарова.

Ранее председатель чеченского правительства Муслим Хучиев сложил с себя полномочия из-за перехода на другую должность. Он занимал этот пост с 2018 года.

До этого мэр Сочи Алексей Копайгородский решил уйти в отставку. Копайгородский обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку.